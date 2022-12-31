В інтерв'ю РБК-Україна артист розповів, що багато людей перейшли на українську мову тільки після того, як їм на голови полетіли ракети.

"Це такого копняка серйозного отримала Україна! Це дуже тяжкі випробування, але якщо по-інакшому не виходить, то що зробиш... Я думаю, що якби ми не отримали такого копняка, то не факт, що ми б вижили взагалі як нація в сучасному інформаційному світі. Це нас історія б’є палкою по голові, аж поки не вивчимо", — заявив Олег Скрипка.

Лідер «Воплі Відоплясова» вже давно наголошував на необхідності підтримки української мови та культури.

"Я коли казав "мова-мова-мова, культура-культура-культура", то Кремль на мене розганяв облаву інформаційну. Фашистом мене називали. І наша журналістика теж це розганяла. І сьогодні російська пропаганда теж так працює - на ідіотів. Але треба розуміти, що своє мусить бути в пріоритеті - наша земля, мова, традиції. А коли з цим не матимемо проблем, тоді вже будемо толерантні і мультикультурні", — додав музикант.

Олег Скрипка також пояснив, що всі в приклад ставлять європейців, але, наприклад, у французів немає мовного питання.

"У них побутовий патріотизм настільки глибинний, що вони не переходять на англійську, хоч там англомовний тиск дуже сильний. Вони слухають свої пісні, споживають своє вино, свою кухню, дивляться своє кіно. А після цього всього вже цікавляться іншим", — наголосив артист.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.