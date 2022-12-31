В интервью РБК-Украина артист рассказал, что многие люди перешли на украинский язык только после того, как им на головы полетели ракеты.

"Это такой копняк серьезный получила Украина! Это очень тяжелые испытания, но если по-другому не получается, то что сделаешь... Я думаю, что если бы мы не получили такой копняк, то не факт, что мы бы выжили вообще как нация в современном информационном мире. Это нас история бьет палкой по голове, пока не выучим", — заявил Олег Скрипка.

Лидер «Вопли Видоплясова» уже давно отмечал необходимость поддержки украинского языка и культуры.

"Я когда говорил "язык-язык-язык, культура-культура-культура", то Кремль на меня разгонял облавую информационную. Фашистом меня называли. И наша журналистика тоже это разгоняла. И сегодня российская пропаганда тоже так работает – на идиотов. Но надо понимать, что свое должно быть в приоритете - наша земля, язык, традиции. А если с этим не будет проблем, тогда уже будем толерантны и мультикультурны", — добавил музыкант.

Олег Скрипка также объяснил, что все в пример ставят европейцев, но, например, у французов нет языкового вопроса.

"У них бытовой патриотизм настолько глубинен, что они не переходят на английский, хотя там англоязычное давление очень сильно. Они слушают свои песни, потребляют свое вино, свою кухню, смотрят свое кино. А после этого всего уже интересуются другим", - подчеркнул артист.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.