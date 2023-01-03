Ще до повномасштабного вторгнення рф Аніта Луценко полетіла зимувати в теплі краї та дивом не встигла повернутися додому напередодні 24 лютого. Тепер же вона з донькою тимчасово оселилася в Великобританії.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила поділитися мудрістю з бестселера Насіма Талеба «Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті».
"Подивіться на особисте життя, згадайте, як вибирали професію, зустріли свою половинку, емігрували, стикнулися зі зрадою, несподівано розбагатіли або впали у злидні. Чи часто ці події відбувалися за планом?", — цитує Аніта Луценко автора книги.
"Одного разу це зрозумівши, вже неможливо не пам’ятати про це увесь час. Найбільші зміни в житті, що змінюють геть усі логічні плани, хід історії, винаходи - відбуваються сюрпризом, а не за планом ✊🏻", — додала зірка "Зважені та щасливі".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Росія змінює тактику, що відомо: "Тепер головна мета ворога..."
Новорічне гуляння закінчилося трагедією на Одещині, фото: "загрожує 15 років в'язниці"
Щомісячні виплати: запрацював важливий закон, хто тепер має право на 13 та 20 тисяч гривень
Нова атака: на жаль, є наслідки, в "Укренерго" видали подробиці і що буде зі світлом
Українці в коментарях підтримали зіркову тренерку та засипали її компліментами:
"Необхідні для мене зараз ваші слова! 🔥Прийняла наразі рішення - несподівано і не за планом))) Дякую за такі пости!";
"Просто перфекто🔥";
"Дуже гарна!! Сукня бомба👍🏻".
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.