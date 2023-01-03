Ще до повномасштабного вторгнення рф Аніта Луценко полетіла зимувати в теплі краї та дивом не встигла повернутися додому напередодні 24 лютого. Тепер же вона з донькою тимчасово оселилася в Великобританії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила поділитися мудрістю з бестселера Насіма Талеба «Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті».

"Подивіться на особисте життя, згадайте, як вибирали професію, зустріли свою половинку, емігрували, стикнулися зі зрадою, несподівано розбагатіли або впали у злидні. Чи часто ці події відбувалися за планом?", — цитує Аніта Луценко автора книги.

"Одного разу це зрозумівши, вже неможливо не пам’ятати про це увесь час. Найбільші зміни в житті, що змінюють геть усі логічні плани, хід історії, винаходи - відбуваються сюрпризом, а не за планом ✊🏻", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Українці в коментарях підтримали зіркову тренерку та засипали її компліментами:

"Необхідні для мене зараз ваші слова! 🔥Прийняла наразі рішення - несподівано і не за планом))) Дякую за такі пости!";

"Просто перфекто🔥";

"Дуже гарна!! Сукня бомба👍🏻".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.