Еще до полномасштабного вторжения рф Анита Луценко полетела зимовать в теплые края и чудом не успела вернуться домой накануне 24 февраля. Теперь она с дочерью временно поселилась в Великобритании.
В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила поделиться мудростью из бестселлера Насима Талеба «Черный лебедь. О (не)вероятном в реальной жизни».
"Посмотрите на личную жизнь, вспомните, как выбирали профессию, встретили свою половинку, эмигрировали, столкнулись с изменой, неожиданно разбогатели или впали в нищету. Часто ли эти события происходили по плану?", - цитирует Анита Луценко автора книги.
"Однажды это поняв, уже невозможно не помнить об этом все время. Наибольшие изменения в жизни, меняющие все логические планы, ход истории, изобретения - происходят сюрпризом, а не по плану ✊🏻", — добавила звезда "Зважені та щасливі".
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Украинцы в комментариях поддержали звездную тренершу и засыпали ее комплиментами:
"Необходимы для меня сейчас ваши слова! 🔥Приняла решение - неожиданно и не по плану))) Спасибо за такие посты!";
"Просто перфекто🔥";
"Очень красивая!! Платье бомба👍🏻".
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.