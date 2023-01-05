Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала прості та корисні вправи, на які завжди знайдеться час.

На своєму YouTube-каналі тренерка розмістила нове відео, в якому показала варіант зарядки на все тіло, яку можна робити прямо в ліжку, гортаючи стрічку новин у телефоні.

"Ідеальна ранкова зарядка для ледачих годин - все по 30 повторів. Якщо тобі потрібна мотивація на тренування дома - ось вона. Це тренування для тих, хто не має багато часу чи багато місця. Будь-яка, навіть мінімальна активність, розвиває наше тіло. Коли мені кажуть, що не мають часу на тренування, я вважаю що людина не має бажання. Саме бажання і наснага до тренування відділяють нас від найкращого результату", — пише Аніта Луценко.

Зірка "Зважені та щасливі" наголосила, що навіть складний марафон починається з першого кроку, тому не варто картати себе за мінімальне навантаження - краще ледь-ледь, ніж нуль.

"Це тренування нагадає вашим м’язам, навіщо вони потрібні, пробудить тіло перед робочим днем. Для кого це тренування — для тих, хто любить робити дві справи одночасно. Для тих, хто має бажання займатися спортом при будь-яких обставинах. Краще так, ніж нічого! Уявіть собі, навіть лежачи на дивані або на ліжку, можна прокачати своє тіло, зробити вправи, які класно вплинуть на ноги, прес, сідниці і навіть м’язи спини", — радить тренерка.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

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