Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала простые и полезные упражнения, на которые всегда найдется время.

На своем YouTube-канале тренер разместила новое видео, в котором показала вариант зарядки на все тело, которую можно делать прямо в постели, листая ленту новостей в телефоне.

"Идеальная утренняя зарядка для ленивых часов – все по 30 повторов. Если тебе нужна мотивация на тренировку дома – вот она. Это тренировка для тех, у кого нет много времени или много места. Любая, даже минимальная активность, развивает наше тело. Когда мне говорят, что нет времени на тренировку, я считаю, что у человека нет желания. Само желание и воодушевление к тренировке отделяют нас от наилучшего результата", — пишет Анита Луценко.

Звезда "Зважені та щасливі" подчеркнула, что даже сложный марафон начинается с первого шага, поэтому не стоит корить себя за минимальную нагрузку - лучше чуть-чуть, чем ноль.

"Эта тренировка напомнит вашим мышцам, зачем они нужны, пробудит тело перед рабочим днем. Для кого это тренировка - для тех, кто любит делать два дела одновременно. Для тех, кто хочет заниматься спортом при любых обстоятельствах. Лучше так, чем ничего! Представьте себе, даже лежа на диване или на кровати, можно прокачать свое тело, сделать упражнения, которые классно повлияют на ноги, пресс, ягодицы и даже мышцы спины", - советует тренер.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.