Пройшовши пекло боїв за Маріуполь, полон та надскладну операцію, захисник Азовсталі Михайло Діанов зізнався, за ким сумував найбільше.

За словами Діанова, подумками він був з родиною, з донькою, пише Politeka.net.

«Сумував за колишньою дружиною», - зізнається захисник.

Нагадаємо, Діанов і досі любить свою екс-дружину і у їхньому розлученні звинувачує тільки себе.

«Вона прекрасна жінка… Сумував за дружиною колишньою, за донькою, за мамою, за сестрами. В мене дві сестри, друга в Португалії, Анастасія. Теж характер такий, кремінь просто. Молодець.», - каже він.

Доньку Махайла звуть Катрусею. Дівчина розповіла, що коли вона була маленькою, тато дарував їй машинки на радіоуправлінні, літачки.

«Я не з тих дітей, що бавиться ляльками. Звичайно, мені дарували лялькі і були такі, що мені дуже подобались, але ними не пограєшся так, а машинкою хоч кожен день – виходь надвір і катай», - розповіла Катерина.

Михайло Діанов став татом у 21 рік. Він радіє, що в нього народилася саме донька.

«Я їй слово колись дав. Я їй сказав: Катруся, я так сильно буду працювати і так довго… Ми в дуже бідній сім’ї жили, дуже бідні були. Не завжди міг дозволити собі якусь елементарну річ. Ми проходимо повз магазин з іграшками, у мене грошей мало – дивлюся, вона щось хоче, але розуміла, що грошей нема. Вона нічого не просила. Дуже сумно було", - розповів Діанов.

Тоді чоловік дав своїй донечці слово – зробити так, щоб в неї все було:

«Ми доростемо до того, що у твій день народження зайдемо в будь-який магазин, який ти захочеш, і купимо все, що ти захочеш. І я цього добився».

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