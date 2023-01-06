Пройдя ад боев за Мариуполь, плен и сверхсложную операцию, защитник Азовстали Михаил Дианов признался, по ком скучал больше всего.

По словам Дианова, мысленно он был с семьей, с дочерью, пишет Politeka.net.

«Скучал по бывшей жене», - признается защитник.

Напомним, Дианов до сих пор любит свою экс-жену и в их разводе обвиняет только себя.

«Она прекрасная женщина… Грустил по жене бывшей, по дочери, по маме, по сестрам. У меня две сестры, вторая в Португалии, Анастасия. Тоже характер такой, кремень просто. Молодец», - говорит он.

Дочь Махаила зовут Катериной. Девушка рассказала, что когда она была маленькой, папа дарил ей машинки на радиоуправлении, самолетики.

«Я не из тех детей, которые играют куклами. Конечно, мне дарили куклы и были такие, что мне очень нравились, но ими не поиграешься так, а машинкой хоть каждый день – выходи на улицу и катай», - рассказала Екатерина.

Михаил Дианов стал папой в 21 год. Он радуется, что у него родилась именно дочь.

«Я ей слово когда-то дал. Я ей сказал: Катруся, я так сильно буду работать и так долго… Мы в очень бедной семье жили, очень бедные были. Не всегда мог позволить себе какую-нибудь элементарную вещь. Мы проходим мимо магазина с игрушками, у меня денег мало – смотрю, она что-то хочет, но понимала, что денег нет. Она ничего не просила. Очень грустно было», – рассказал Дианов.

Тогда мужчина дал своей дочери слово – сделать так, чтобы у нее все было:

"Мы дорастем до того, что в твой день рождения зайдем в любой магазин, который ты захочешь, и купим все, что ты захочешь. И я этого добился".

Напомним, выяснилось, за сколько дней россияне хотели дойти до Львова и кого сделать президентом.

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