Морський піхотинець Михайло Діанов, який пройшов пекло Маріуполя, Азовсталі і полону розповів, що його близькі підтримують Кремль.

За словами Діанова, на сторону Путіна встали його дідусь і бабуся.

«Вони живуть там і хай собі живуть. Про що тут говорити… Дєда повнісю влаштовує президент їхній… Всьо, нема про що говорити. З ними зв’язку я не буду мати ніколи. Це всьо, я для себе поставив крапку. Як то кажуть, забив останній цвях в труну і закопав», - каже Діанов.

Легендарний захисник Маріуполя впевнений, що вже ніколи вони спілкуватися не будуть.

«Ніколи. Вони підтрумують Путіна. Дєд пітримує Путіна. Всьо. Його онук був в полоні! Наді мною знущалися, а він все одно підтримує Путіна», - розповів Діанов в інтерв’ю Олексію Суханову.

До речі, біль такої втрати дуже знайомий самому Суханову. Відомий телеведучий, який народився та жив в РФ до 2014 року, також викреслив родичів з життя.

«Я вважаю, що природа людини полягає у тому, щоб родина у будь-якій ситуації була для тебе муром. Якщо сім'я не мур, то я взагалі не бачу сенсу в цій сім'ї та цих родинних зв'язках. Якщо немає підтримки, немає розуміння, немає нічого, хоча б якогось навіть інтересу... це не родина», - казав Суханов.

Нагадаємо, Діанов зізнався, що досі кохає свою дружину, в розлученні з якою звинувачує тільки себе.

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