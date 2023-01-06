По словам Дианова, на сторону Путина встали его дедушка и бабушка.

«Они живут там и пусть живут. О чем тут говорить… Деда полностью устраивает президент их… Все, не о чем говорить. С ними связи я не буду иметь никогда. Это все, я себе поставил точку. Как говорится, забил последний гвоздь в гроб и зарыл», - говорит Дианов.

Легендарный защитник Мариуполя уверен, что уже никогда они не будут общаться.

«Никогда. Они поддерживают Путина. Дед поддерживает Путина. Все. Его внук был в плену! Надо мной издевались, а он все равно поддерживает Путина», - рассказал Дианов в интервью Алексею Суханову.

Кстати, боль такой потери очень знакома самому Суханову. Известный телеведущий, родившийся и живший в РФ до 2014 года, также вычеркнул родственников из жизни.

«Я считаю, что природа человека состоит в том, чтобы семья в любой ситуации была для тебя стеной. Если семья не стена, то я вообще не вижу смысла в этой семье и в этих родственных связях. Если нет поддержки, нет понимания, нет ничего, хотя бы даже интереса... это не семья», - говорил Суханов.

Напомним, Дианов признался, что до сих пор любит свою жену, в разводе с которой обвиняет только себя.

Также сообщалось, кого Россия хотела сделать марионеточным президентом Украины и за сколько дней захватить всю страну.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках нового обострения и переломных событий.