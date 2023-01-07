Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розповіла, що її здивувало під час свят у Великобританії

Ще до повномасштабного вторгнення рф Аніта Луценко полетіла зимувати в теплі краї та дивом не встигла повернутися додому напередодні 24 лютого. Тепер же вона з донькою тимчасово оселилася в Великобританії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила розповісти про цікаві традиції британців на Різдво та Новий рік.

Ялинку британці ставлять у листопаді, а 2-3 січня вже прибирають все, що пов’язано з новим роком, бо залишати — це погана прикмета. На свята усі пишуть одне одному листівки, там є цілі магазини листівок, і на свята підписати 50-100 листівок - це нормально. При цьому після нового року усі листівки (від сусідів, друзів, колег і тд) збираються і відправляються на переробку.

"Подарунок дарують не один під ялинку. А 10-20 окремих шт кожному. Під ялинку кладуть рідні подарунки та підписують для кого. У шкарпетку або в мішок кладе Санта. Лист Санті треба спалити в вогні в каміні, щоб він дійшов. А не в морозилку, як у нас в сім’ї заведено 😅", — пише Аніта Луценко.

Зірка "Зважені та щасливі" також розкрила деякі особливості святкової кухні в Великобританії.

"Крісмес пудинг, який їсть уся сім’я і діти - горить! Стільки алкоголю я не їла ніколи в житті! Це прям просто алкоголічний пудинг. Траційно на столі все запечене: печена картопля, печена курка, овочі з духовки. Десерт не їдять із чаєм) чайку до тортику хочеться тільки нам)", — розповіла тренерка.

Аніті дуже сподобалася традиція, що кінця першого тижня січня діти мають написати листи вдячності кожному, від кого отримали подарунки.

"Вчителям ніхто не дарує напочатку року ні квітів нічого такого, проте на Новий рік маленькі подаруночки велкам. + 14 градусів і діти в гольфиках і спідничках, футболках в січні в школу - це норм. Я в шоці! З 1 січня в магазинах все стає готове до Пасхи. Яйця, зайчики і тд. Діти ідуть в школу 2-3 січня", — додала Луценко.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

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