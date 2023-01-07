Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, что ее удивило во время праздников в Великобритании

Еще до полномасштабного вторжения рф Анита Луценко полетела зимовать в теплые края и чудом не успела вернуться домой накануне 24 февраля. Теперь она с дочерью временно поселилась в Великобритании.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила рассказать об интересных традициях британцев на Рождество и Новый год.

Елку британцы ставят в ноябре, а 2-3 января уже убирают все, что связано с новым годом, потому что оставлять – это плохая примета. На праздники все пишут друг другу открытки, там есть целые магазины открыток, и на праздники подписать 50-100 открыток – это нормально. При этом после нового года все открытки (от соседей, друзей, коллег и тд) собираются и отправляются на переработку.

"Подарок дарят не один под елку. А 10-20 отдельных штук каждому. Под елку кладут родные подарки и подписывают для кого. В носок или в мешок кладет Санта. Письмо Санте надо сжечь в огне в камине, чтобы оно дошло. А не в морозилку, как у нас в семье принято 😅", — пишет Анита Луценко.

Звезда "Зважені та щасливі" также раскрыла некоторые особенности праздничной кухни в Великобритании.

"Крисмес пудинг, который ест вся семья и дети - горит! Столько алкоголя я не ела никогда в жизни! Это прям просто алкогольный пудинг. Трационно на столе все запеченное: печеный картофель, печеная курица, овощи из духовки. Десерт не едят с чаем) чайку к тортику хочется только нам)", - рассказала тренер.

Аните очень понравилась традиция, что до конца первой недели января дети должны написать благодарственные письма каждому, от кого получили подарки.

"Учителям никто не дарит в начале года ни цветов ничего такого, однако на Новый год маленькие подарочки велкам. + 14 градусов и дети в гольфиках и юбочках, футболках в январе в школу – это норм. Я в шоке! С 1 января в магазинах все становится готово к Пасхе. Яйца, зайчики и т.д. Дети идут в школу 2-3 января", - добавила Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.