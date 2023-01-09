Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася цікавими фактами про харчування дитини.

"Мені «пощастило» з Мією: вона абсолютна холодна до шоколадку (кіндер навіть не з’їдає саме яйце 😳), не любить картоплю фрі, не їсть торт на день народження, піццу можна вмовити, якщо з Маргарити прибрати сир)", — пише Аніта Луценко.

При цьому дівчинка їсть броколі, огірки ( свіжі і солоні), оливки, моркву, горошок, кукурудзу, перець. З білкових продуктів вона обирає червону рибу (ніяку іншу), курку, нагетси, якщо обідрати паніровку, білок яйця, сосиски, креветки, сирники і запіканку. Серед вуглеводних продуктів: вівсянка, хліб, лаваш, гречка, рис, макарони, картопля, всі фрукти і ягоди (не екзотичні), кокосове молоко без цукру, арахісова паста, горішки усі, насіння соняшника.

Донька зірки "Зважені та щасливі" п’є тільки воду, але останній тиждень почала робити собі фреш з половинки апельсину на сніданок. Вона чітко відрізняє БЖУ і знає чому білок треба з’їсти обовязково.

"Звичайно, я б хотіла, щоб вона їла у школі, але на відріз, бо все з соусами, мясо, все присипають сиром, і досить жирне для неї. Не вийшло. Це не зручно, погоджуюсь. Особливо важко, коли треба поїсти не вдома. Але я не проти. Вона молодець. Я ніколи не змушую доїдати якщо не хоче. Кажу, щоб сама викидала в смітник. Викидати їй не комфортно, тому перед початком готовки каже, що рису мені сьогодні трошки або чогось іншого не багато. P.S. Я не забороняю їсти солодке. Але цукерки і набране на Геловін просто лежить. Після їжі знає, що можна десерт. Часто це морозиво після обіду чи вечері. Чи цукерка лолі-поп", — додала Аніта Луценко.

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