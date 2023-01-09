В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась интересными фактами о питании ребенка.

"Мне "повезло" с Мией: она абсолютно холодна к шоколадке (киндер даже не съедает само яйцо 😳) , не любит картошку фри, не ест торт на день рождения, пиццу можно уговорить, если с Маргариты убрать сыр)", - пишет Анита Луценко.

При этом девочка ест брокколи, огурцы (свежие и соленые), оливки, морковь, горошек, кукурузу, перец. Из белковых продуктов она выбирает красную рыбу (никакую другую), курицу, нагетсы, если ободрать панировку, белок яйца, сосиски, креветки, творожники и запеканку. Среди углеводных продуктов: овсянка, хлеб, лаваш, гречка, рис, макароны, картофель, все фрукты и ягоды (не экзотические), кокосовое молоко без сахара, арахисовая паста, орешки все, семечки подсолнечника.

Дочь звезды "Зважені та щасливі" пьет только воду, но в последнюю неделю начала делать себе фреш из половинки апельсина на завтрак. Она четко отличает БЖУ и знает, почему белок нужно съесть обязательно.

"Конечно, я бы хотела, чтобы она ела в школе, но на отрез, потому что все с соусами, мясо, все присыпают сыром, и достаточно жирное для нее. Не получилось. Это не удобно, соглашаюсь. Особенно тяжело, когда надо поесть вне дома. Но я не против. Она молодец. Я никогда не заставляю доедать если не хочет. Говорю, чтобы сама выбрасывала в мусорник. Выбрасывать ей не комфортно, поэтому перед началом готовки говорит, что риса мне сегодня немножко или чего-то другого не много. PS Я не запрещаю есть сладкое. Но конфеты и набранное на Хэллоуин просто лежит. После еды знает, что можно десерт. Часто это мороженое после обеда или ужина. Или конфета лоли-поп", — добавила Анита Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.