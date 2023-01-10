Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Олег Скрипка повідомив, що став ведучим на радіо та розповів про новий проєкт.

"На Радіо Культура стартував новий радіодокументальний проєкт «Музиканти і війна», ведучим якого став Олег Скрипка - легенда української рок-музики, актор, співак, автор пісень, лідер найпопулярнішого у світі українського рок – гурту «Воплі Відоплясова». Проєкт створено про те, як музична спільнота виборює нашу перемогу на всіх можливих фронтах. Цим проєктом «Музиканти і війна» ми підтримуємо наших побратимів та українських артистів, які боронять на фронті нашу країну", — написав артист.

Програма виходитиме по буднях о 17:00 в ефірі Радіо Культура, а також одночасно на подкастових платформах Суспільного.

Додамо, раніше Олег Скрипка жорстко висловився про псевдопатріотичність у музиці та її небезпеку.

"Не побоюся цього слова, перший союзник кремлівців у будь-яких країнах - це містечковий ідіотизм. От і вони використовують це рагульство. Якщо згадати, які пісні були в гарячих ротаціях в Україні, то це російські і рагульські пісні. Український рагулізм - це великий союзник нашого ворога", — наголосив музикант.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.