Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка сообщил, что стал ведущим по радио и рассказал о новом проекте.

"На Радио Культура стартовал новый радиодокументальный проект "Музыканты и война", ведущим которого стал Олег Скрипка - легенда украинской рок-музыки, актер, певец, автор песен, лидер самой популярной в мире украинской рок-группы "Вопли Видоплясова". Проект создан о том, как музыкальное сообщество борется за нашу победу на всех возможных фронтах. Этим проектом «Музыканты и война» мы поддерживаем наших собратьев и украинских артистов, которые защищают на фронте нашу страну", — написал артист.

Программа будет выходить по будням в 17:00 в эфире Радио Культура, а также одновременно на подкастовых платформах Суспільного.

Ранее Олег Скрипка жестко высказался о псевдопатриотичности в музыке и ее опасности.

"Не побоюсь этого слова, первый союзник кремлевцев в любых странах – это местечковый идиотизм. Вот и они используют это рагульство. Если вспомнить, какие песни были в горячих ротациях в Украине, то это русские и рагульские песни. Украинский рагулизм – это большой союзник нашего врага", - подчеркнул музыкант.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.