У Новому Орлеані обрали новий "Міс Всесвіт", також на конкурсі визначили список 16 найкращих. Українка Вікторія Апанасенко не увійшла до топ-16 фіналісток серед усіх міс, але здобула цікаву нагороду.

Вона виборола спеціальну нагороду Spirit of Carnival Award. Її вручають тим конкурсанткам, які демонструють цінності дружби, різноманітності та веселощів.

BRAVE WOMEN. ARE NOT BORN FROM COMFORT ZONES. THEY ARE MADE IN THE FIRE» - написала Вікторія у мережі під спеціальним відео, звертаючи увагу на ситуацію в країні.

У мережі підтримали:

«Ви були amazing, Україно. Love from the Philippines; Україна має бути реально оцінена;

Мабуть це перша учасниця, яка гідно представляє Україну на такому конкурсі. Ти гарна, розумна, впевнена, борець, патріот – справжня українка! ❤️

Смілива і красива. Виграти гідного кандидата. Слава Україні 🇺🇦; Слава Україні! Підтримка України.

Найкраща! А цей конкурс просто капець! Ганьба їм! Цікаво що казала кандидатка їхньої Росії, що вона за мир у всьому світі?».

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022", який днями пройшов у Новому Орлеані, стала 28-річна американка. Р'Боні Габріель народилася 20 березня 1994 року в Х'юстоні, штат Техас, у родині філіппінця та американки, пише Politeka.net.

