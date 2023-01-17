В Новом Орлеане избрали новую "Мисс Вселенную", также на конкурсе определили список 16 лучших. Украинка Виктория Апанасенко не вошла в топ-16 финалисток среди всех мисс, но получила интересную награду.
Она завоевала специальную награду Spirit of Carnival Award. Ее вручают тем конкурсанткам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья.
«BRAVE WOMEN. ARE NOT BORN FROM COMFORT ZONES. THEY ARE MADE IN THE FIRE» - написала Виктория в сети под специальным видео, обращая внимание на ситуацию в стране.
В сети поддержали:
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«Вы были amazing, Украина. Love from the Philippines; Украина должна быть реально оценена;
Пожалуй, это первая участница, которая достойно представляет Украину на таком конкурсе. Ты красивая, умная, уверенная, борец, патриот – настоящая Украинка! ❤️
Brave and beautiful. Win worthy candidate. Glory to Ukraine 🇺🇦; Glory to Ukraine! Support for Ukraine.
Лучшая ! А этот конкурс просто капец! Позор им! Интересно что говорила кандидатка их рф, что она за мир во всем мире?».
Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная-2022», который на днях прошел в Новом Орлеане, стала 28-летняя американка. Р'Бони Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье филиппинца и американки, пишет Politeka.net.
Напомним, что Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".
Также сообщалось, что украинцев удивила внешность победительницы Мисс Вселенная-2022.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинка со кандальной гулянки в Куршевеле оказалась обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная".