В Новом Орлеане избрали новую "Мисс Вселенную", также на конкурсе определили список 16 лучших. Украинка Виктория Апанасенко не вошла в топ-16 финалисток среди всех мисс, но получила интересную награду.

Она завоевала специальную награду Spirit of Carnival Award. Ее вручают тем конкурсанткам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья.

«BRAVE WOMEN. ARE NOT BORN FROM COMFORT ZONES. THEY ARE MADE IN THE FIRE» - написала Виктория в сети под специальным видео, обращая внимание на ситуацию в стране.

В сети поддержали:

«Вы были amazing, Украина. Love from the Philippines; Украина должна быть реально оценена;

Пожалуй, это первая участница, которая достойно представляет Украину на таком конкурсе. Ты красивая, умная, уверенная, борец, патриот – настоящая Украинка! ❤️

Brave and beautiful. Win worthy candidate. Glory to Ukraine 🇺🇦; Glory to Ukraine! Support for Ukraine.

Лучшая ! А этот конкурс просто капец! Позор им! Интересно что говорила кандидатка их рф, что она за мир во всем мире?».

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная-2022», который на днях прошел в Новом Орлеане, стала 28-летняя американка. Р'Бони Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье филиппинца и американки, пишет Politeka.net.

Напомним, что Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".

