В інтерв'ю KP.UA артист пояснив ситуацію в українському шоубізнесі.

"Оце «какая разніца» та «не всьо так адназначна» до 24 лютого були такою зброєю, з якою дуже важко було боротися. І що відбувається сьогодні? Вся шобла з гадючника перескочила в патріотичний табір, одягла патріотичні футболки та заспівала патріотичних пісень. А тих патріотичних харизматичних артистів, які хронічно не потрапляли в ефіри, ми як не чули, так і не чуємо", — заявив Олег Скрипка.

Лідер «Воплі Відоплясова» наголосив, що той продукт, який створювала велика кількість українських артистів, – це культурний злочин.

"А якщо Путін покається і скаже: «Я помилявся. Слава Україні»! Ми його вибачимо? Те, що створила велика кількість українців, – це реально культурний злочин. Принаймні, ми можемо куртуазно про це поговорити. Якщо людина робить злочин, а потім заскакує в останній чи передостанній вагон, і люди про це забувають, – це означає безкарність. Напевно, оце якраз і є спільна суспільна відповідальність, про яку ми говорили. Відповідальність і тих, хто вибачає, і хто продовжує це слухати, і хто заповнює зали, коли такі артисти виступають. Це складне питання. Я не хочу говорити, що треба когось карати, саджати, принижувати і тому подібне", — додав музикант.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.