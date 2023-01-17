В интервью KP.UA артист объяснил ситуацию в украинском шоу-бизнесе.

"Вот "какая разница" и "не все так однозначно" до 24 февраля были таким оружием, с которым очень трудно было бороться. И что происходит сегодня? Вся шобла из гадючника перескочила в патриотический лагерь, надела патриотические футболки и запела патриотические песни. А патриотических харизматичных артистов, которые хронически не попадали в эфиры, мы как не слышали, так и не слышим", — заявил Олег Скрипка.

Лидер «Вопли Видоплясова» подчеркнул, что тот продукт, который создавало большое количество украинских артистов, – это культурное преступление.

Олег Скрипка

"А если Путин покается и скажет: «Я ошибался. Слава Украине»! Мы его простим? То, что создало большое количество украинцев, – это реально культурное преступление. По крайней мере, мы можем куртуазно об этом поговорить. Если человек совершает преступление, а потом заскакивает в последний или предпоследний вагон, и люди об этом забывают – это означает безнаказанность. Наверное, это как раз и есть общая общественная ответственность, о которой мы говорили. Ответственность и прощающих, и тех, кто продолжает это слушать, и кто заполняет залы, когда такие артисты выступают. Это сложный вопрос. Я не хочу говорить, что нужно кого-то наказывать, сажать, унижать и тому подобное", - добавил музыкант.

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Олег Скрипка

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.