Відомий музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка поскаржився, що що українці не цінують своє, та висловився про заробітки в росії.

В інтерв'ю 24 Каналу артист підтвердив, що до 2014 року заробляв гроші в рф та вкладав їх у культурний розвиток в Україні.

"Це було абсолютно правильно. Не тільки я так робив. Знаю ще кількох хороших людей, які так інвестували в українську культуру. Але, коли почалася війна, ще у 2014 році, мені було дивно чути в українських клубах російську музику. Навіть у Львові російські пісні все одно грали на дискотеках. А в Одесі до 2014 року половина музики була світова, а інша половина – російськомовна. Україномовної не було взагалі. Після 2014 року в Одесі була лише російська музика. Іноземного не було нічого. Для мене це було і дивно, і страшно. Через музику я відчував, що будуть такі події, як зараз", — пригадує Олег Скрипка.

Також музикант розповів, чи зможе український ринок замінити той заробіток, який був у нього в в росії.

"У мене була специфічна ситуація. Всі наші російськомовні артисти були резидентами України, але все одно частиною російського світу. Те, що вони мали українські паспорти тощо, нічого не означає. Я ніколи не був частиною російського світу, бо за кордоном співав і розмовляв українською", — пояснює артист.

Лідер "Воплі Відоплясова" також наголосив, що українці не цінують своє.

"Нас так виховали росіяни, які не цінують власного продукту. Лише зараз у нас відбувається переосмислення. Починається мода на власний одяг, музику, кухню. Українці мають зрозуміти, що треба споживати власний продукт. Україна стане крутою державою, коли матиме ринок, який споживатиме наш продукт. Сподіваюсь, що це станеться", — додав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.