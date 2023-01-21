Известный музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что украинцы не ценят свое, и высказался о заработках в россии.

В интервью 24 Каналу артист подтвердил, что до 2014 года зарабатывал деньги в рф и вкладывал их в культурное развитие в Украине.

"Это было совершенно правильно. Не только я так поступал. Знаю еще нескольких хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру. Но, когда началась война, еще в 2014 году, мне было странно слышать в украинских клубах русскую музыку. Даже во Львове русские песни все равно играли на дискотеках. А в Одессе до 2014 года половина музыки была мировая, а другая половина – русскоязычная. Украиноязычной не было вообще. После 2014 года в Одессе была только русская музыка. Иностранного не было ничего. Для меня это было и странно, и страшно. Из-за музыки я чувствовал, что будут такие события, как сейчас", - вспоминает Олег Скрипка.

Также музыкант рассказал, сможет ли украинский рынок заменить тот заработок, который был у него в россии.

"У меня была специфическая ситуация. Все наши русскоязычные артисты были резидентами Украины, но все равно частью русского мира. То, что у них были украинские паспорта и тому подобное, ничего не значит. Я никогда не был частью русского мира, потому что за границей пел и говорил по-украински", - объясняет артист.

Лидер "Вопли Видоплясова" также подчеркнул, что украинцы не ценят свое.

"Нас так воспитали россияне, которые не ценят собственного продукта. Только сейчас у нас происходит переосмысление. Начинается мода на собственную одежду, музыку, кухню. Украинцы должны понять, что нужно потреблять собственный продукт. Украина станет крутым государством, когда будет иметь рынок, который будет потреблять наш продукт. Надеюсь, что это произойдет", - добавил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.