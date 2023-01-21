В інтерв'ю 24 Каналу артист пояснив, чому російський продукт взагалі є зараз в Україні.

"Бо вони сильні й агресивні, а ми – слабкі і толерантні. Це маніпуляція під егідою демократії, толерантності. Толерантними можуть бути англомовні, франкомовні люди, бо в них немає проблем з мовою. А в нас завжди була проблема існування українського народу. Врятувало те, що нас багато. Але з іншого боку, ми не захищалися. До прикладу, раніше Київ – це було повністю російськомовне місто. Воно було на території України, але все одно залишалося частиною Росії", — заявив Олег Скрипка.

Музикант наголосив, що зараз кожен має робити все, що може на своєму місці.

"Це народна культурна політика. А коли буде державна культурна політика, будуть серйозні результати. Бо Україна як культурна держава досі не існувала. Мусить бути ефективна державна політика – культурна та проукраїнська. Є велике питання до нацбезпеки, яке включає й радіо, телебачення, ютуб, кінематограф тощо", — додав лідер "Воплі Відоплясова".

Раніше Олег Скрипка розповідав, що за час війни його приємно вразив Коля Сєрга, але, за його словами, такі випадки — виняток.

"Коля Сєрга – це приємне виключення, бо він це щиро робить. За багатьох не можу ручатися так, як за Колю Сєргу, я його дуже добре знаю. Просто патріотика сьогодні стала кон'юнктурою", — пояснив артист.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.