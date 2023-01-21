В интервью 24 Каналу артист объяснил, почему российский продукт вообще сейчас в Украине.

"Потому что они сильны и агрессивны, а мы – слабы и толерантны. Это манипуляция под эгидой демократии, толерантности. Толерантными могут быть англоязычные, франкоязычные люди, потому что у них нет проблем с языком. А у нас всегда была проблема существования украинского народа. Спасло то, что нас много. Но с другой стороны, мы не защищались. К примеру, раньше Киев – это был полностью русскоязычный город. Он был на территории Украины, но все равно оставался частью России", - заявил Олег Скрипка.

Музыкант подчеркнул, что сейчас каждый должен делать все, что может на своем месте.

"Это народная культурная политика. А когда будет государственная культурная политика, будут серьезные результаты. Потому что Украина как культурное государство до сих пор не существовала. Должна быть эффективная государственная политика – культурная и проукраинская. Есть большой вопрос к нацбезопасности, который включает и радио, телевидение, ютуб, кинематограф и тому подобное", - добавил лидер "Вопли Видоплясова".

Ранее Олег Скрипка рассказывал, что за время войны его приятно поразил Коля Серга, но, по его словам, такие случаи — исключение.

"Коля Серга – это приятное исключение, потому что он это искренне делает. За многих не могу ручаться так, как за Колю Сергу, я его очень хорошо знаю. Просто патриотика сегодня стала конъюнктурой", — объяснил артист.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.