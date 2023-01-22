Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розповіла, чому є люди, які їдять усе та не товстішають.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко дала українцям важливу пораду.

"Досить часто я чую, що людина не в силах протистояти їжі і через те, що бачила людей, що їли багато при ній і вони худі, і вона не бачить сенсу їсти нормально і тренуватись, бо явно можна інакше. Давайте знімемо магічність цього дійства! Почнемо з початку. Є закони на цій Землі. Енергія (жир) не може з’являтись нізвідки. Наше тіло влаштовано таким чином, що кількість ккал які в нас потрапили якщо менша, ніж ті, які організм витратив на своє існування: дихання, рух крові, роботу мозку, м’язів , тощо - то ми худнемо! Якщо зайшло більше (і не важливо з моркви, чи з білку, чи з торту) - ми запасаємо енергію у вигляді жиру", — пише тренерка.

Зірка "Зважені та щасливі" назвала низку причин, чому людина може їсти багато, а залишатися худою:

✅ рівень її стресу дуже великий і вона наче увесь час на біговій доріжці - з високим пульсом, адреналіном, тиском. Постійний страх, стрес. Ви дійсно можете не знати, що вашій подрузі зраджує чоловік чи ще якась фігня.

✅ хвороба щитовидки - гіпертеріоз.

✅ людина при вас їсть велику кількість чогось - це не означає, що увесь інший час вона робить те саме.

✅ булімія - їсть багато, потім шляхом блювання позбувається. Іноді просто виходячи в туалет на декілька хвилин.

✅людина може мати якийсь свій режим харчування: типу 1 день їм, 2 дні голодую.

✅люди часто їдять не так, як кажуть. Наприклад, повні люди часто не їдять при комусь але навідаються наодинці із собою.

Тому не варто дивитися на когось, ви ніколи не знаєте, в якому стані знаходиться інша людина і що могло стати причиною її худоби.

Аніта Луценко наголосила, що нормальний режим харчування, більш-менш збалансоване харчування дають змогу бути здоровим і струнким.

"При цьому є ще один важливий момент: щоб бути струнким (в нормі зросту і ваги) не є обов’язковим обмежувати себе в продуктах що зазвичай в голові більшості відносяться до «заборонених» для стрункості. Скільки разів я чула ось це «а ви таке їсте? А це ж шкідливо? А від цього ж поправляться», «я ніколи не думала, що ви їсте сирники, макарони, бургери, піцу….» Але правда в тому, що будь-яка їжа що не поглинається відрами - нормальна! І немає чогось, від чого ти пухнеш, а від цього худнеш. Важливий баланс. Тож іноді люди можуть сприймати досить «здивовано», що струнка людина просто нормально харчується, не маючи табу на деякі «не корисні» продукти", — додала зірка.

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