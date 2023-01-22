Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, почему есть люди, которые едят все и не толстеют.

В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко дала украинцам важный совет.

"Довольно часто я слышу, что человек не в силах противостоять еде и потому, что видел людей, что ели много при нем и они худые, и он не видит смысла есть нормально и тренироваться, потому что явно можно иначе. Давайте снимем магичность этого действа! Начнем с начала. Есть законы на этой Земле. Энергия (жир) не может появляться ниоткуда. Наше тело устроено таким образом, что количество ккал которые в нас попали если меньше, чем те, которые организм потратил на свое существование: движение крови, работу мозга, мышц и т.д. - то мы худеем! Если зашло больше (и не важно из моркови, или из белка, или из торта) - мы запасаем энергию в виде жира", - пишет тренер.

Звезда "Зважені та щасливі" назвала ряд причин, почему человек может есть много, а оставаться худым:

✅ уровень его стресса очень велик и он как будто все время на беговой дорожке - с высоким пульсом, адреналином, давлением. Постоянный страх, стресс. Вы действительно можете не знать, что вашей подруге изменяет муж или еще какая-нибудь фигня.

✅ болезнь щитовидки – гипертериоз.

✅ человек при вас ест большое количество чего-то - это не значит, что все остальное время он делает то же самое.

✅ булимия – ест много, затем путем рвоты избавляется. Иногда просто выходя в туалет на несколько минут.

✅человек может иметь какой-то свой режим питания: типа 1 день ем, 2 дня голодаю.

✅ люди часто едят не так, как говорят. Например, полные люди часто не едят при ком-то, но посетят наедине с собой.

Поэтому не стоит смотреть на кого-нибудь, вы никогда не знаете, в каком состоянии находится другой человек и что могло стать причиной его худобы.

Анита Луценко подчеркнула, что нормальный режим питания, более или менее сбалансированное питание позволяют быть здоровым и стройным.

"При этом есть еще один важный момент: чтобы быть стройным (в норме роста и веса) не обязательно ограничивать себя в продуктах, которые обычно в голове большинства относятся к "запрещенным" для стройности. Сколько раз я слышала вот это "а вы такое едите? А это же вредно? А от этого же поправятся", "я никогда не думала, что вы едите сырники, макароны, бургеры, пиццу…." Но правда в том, что любая не поглощаемая ведрами пища - нормальная!И нет чего-то, от чего ты пухнешь, а от этого худеешь. Важен баланс. Иногда люди могут воспринимать довольно «удивленно», что стройный человек просто нормально питается, не имея табу на некоторые "не полезные" продукты", - добавила звезда.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.