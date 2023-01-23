На своїй сторінці в Instagram артист розповів, що зараз знаходитья в Канаді у великому турі «Щедрик». Тур тільки розпочався з міста Ванкувер. Там до Олега Скрипки завітав Сашко з Миколаєва, який узяв участь в аукціоні та придбав прапор із підписами хлопців, які воюють зараз під Бахмутом.

Через лідера "Воплі Відоплясова" Сашко вирішив передати меседж для українців, які зараз знаходяться за кордоном.

«Ми вже вісім років із дружиною знаходимось в Канаді. Спеціально повезли в Україну наших трьох синів, які народились доречі в Україні і малими приїхали сюди. Ми об‘їздили майже пів країни і ми прийняли остаточне рішення, що ми хочемо повернутись в Україну після восьми років проживання в Канаді, незважаючи на те, що маємо бізнес, досить не погано себе почуваємо. Суть цього меседжу, що ми хочемо заохотити всіх українців, які знаходяться зараз за кордоном після нашої перемоги повернутись в Україну. Все, чому ви навчились за кордоном, ми маємо привезти в Україну і ті невеличкі гроші які ми маємо - інвестувати в Україну», — закликав Сашко.

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"Наближаємо перемогу! Нашим хлопцям на фронті допомагаємо! Віримо в перемогу, після перемоги будемо відбудовувати країну. Слава Україні! Героям Слава!", — наголосив Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.