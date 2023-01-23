На своей странице в Instagram артист рассказал, что сейчас находится в Канаде в большом туре «Щедрик». Тур только начался с города Ванкувера. Там к Олегу Скрипке пришел Саша из Николаева, который принял участие в аукционе и приобрел флаг с подписями ребят, которые воюют сейчас под Бахмутом.
Через лидера "Вопли Видоплясова" Саша решил передать месседж для украинцев, которые сейчас находятся за границей.
«Мы уже восемь лет с женой находимся в Канаде. Специально повезли в Украину наших троих сыновей, которые родились кстати в Украине и маленькими приехали сюда. Мы объездили почти пол страны и мы приняли окончательное решение, что мы хотим вернуться в Украину после восьми лет проживания в Канаде, несмотря на то, что у нас есть бизнес, довольно неплохо себя чувствуем. Суть этого месседжа, что мы хотим поощрить всех украинцев, которые находятся сейчас за границей, после нашей победы вернуться в Украину. Все, чему вы научились за границей, мы должны привезти в Украину и те небольшие деньги, которые мы имеем - инвестировать в Украину", — призвал Саша.
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"Приближаем победу! Нашим ребятам на фронте помогаем! Верим в победу, после победы будем восстанавливать страну. Слава Украине! Героям Слава!", - подчеркнул Олег Скрипка.
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Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.