Відомий музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка розповів про непрості моменти з життя.

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів про непрості моменти в історії свого концертного життя, адже виступав для наших захисників ще з 2014 року та їздив прифронтовими містами. Про це співак розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Також Скрипка поділився чомусь важливо їздити на передові позиції до військових. Артист згадав про перший свій виступ, який проходить ще 2014 року на самому початку війни.

Тоді він вирушив у Дебальцеве і одразу потрапив під обстріл.

"Але на передову важливо їздити, щоб усвідомити, що відбувається" - додав Скрипка про важливість виступів.

Артист прокоментував і ситуацію з російською культурою, що робити з нею після перемоги.

Раніше артист пояснив, чому російський продукт загалом зараз в Україні.

"Бо вони сильні та агресивні, а ми – слабкі та толерантні. Це маніпуляція під егідою демократії, толерантності. Толерантними можуть бути англомовні, франкомовні люди, бо у них немає проблем із мовою. А в нас завжди була проблема існування українського народу. Врятувало те, що нас багато. Але з іншого боку, ми не захищалися. Наприклад, раніше Київ – це було повністю російськомовне місто. Він був на території України, але все одно залишався частиною Росії", - заявив Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.