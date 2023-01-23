Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал о непростых моментах в истории своей концертной жизни, ведь выступал для наших защитников еще с 2014 года и ездил по прифронтовым городам. Об этом певец рассказал в интервью 24 Каналу.

Также Скрипка поделился почему важно ездить на передовые позиции к военным. Артист вспомнил о первом своем выступлении, проходящим еще в 2014 году в самом начале войны.

Тогда он отправился в Дебальцево и сразу попал под обстрел.

«Но на передовую важно ездить, чтобы осознать, что происходит» - добавил Скрипка о важности выступлений.

Артист прокомментировал и ситуацию с русской культурой, что с ней делать после победы.

Ранее артист объяснил, почему российский продукт вообще сейчас в Украине.

"Потому что они сильны и агрессивны, а мы – слабы и толерантны. Это манипуляция под эгидой демократии, толерантности. Толерантными могут быть англоязычные, франкоязычные люди, потому что у них нет проблем с языком. А у нас всегда была проблема существования украинского народа. Спасло то, что нас много. Но с другой стороны, мы не защищались. К примеру, раньше Киев – это был полностью русскоязычный город. Он был на территории Украины, но все равно оставался частью России", - заявил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.