Напередодні стало відомо, що Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2 та запасні деталі до них, а також забезпечить навчання українських військових. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олег Скрипка ефектно подякував уряду країни та долучився до акції #freetheleopards. Співак показав архівну світлину, на якій він разом із колегами по гурту "Воплі Відоплясова" напівроздягненими, вдягнувши леопардові речі, влаштували прогулянку по зимовому пляжу.

"Вітання, дорогенькі!) Наш тур Канадою триває. Щира подяка уряду Канади за 4 танки Leopard 2 і відправлення канадських військових на допомогу країнам Європи для навчання українських військових. Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії" - сказала пані Ананд (керівниця канадського Міноборони). А ми продовжуємо надихати українців на повернення додому, збирати домомогу для ЗСУ і максимально підтримувати Україну", — написав Олег Скрипка під фото.

Раніше Олег Скрипка розповів, чи готові музиканти ВВ змінити музичні інструменти на зброю та піти на фронт.

"Я вже казав, що наш гітарист Євген зараз служить, був контужений. Він розповідав про службу, як сидів в окопі тощо. Розумію, що з гітарою він все-таки ефективніший. Безумовно, якщо буде необхідно, то ми всі підемо на фронт. Але треба, щоб країна існувала, щоб працювала економіка. Нам потрібні електрики, бухгалтера, економісти та всі інші спеціальності. Але, коли буде необхідність, ми, звичайно ж, всі підемо на фронт", — наголосив виконавець.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.