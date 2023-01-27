Накануне стало известно, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2 и запасные детали к ним, а также обеспечит обучение украинских военных. В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка эффектно поблагодарил правительство страны и присоединился к акции #freetheleopards. Певец показал архивную фотографию, на которой он вместе с коллегами по группе "Вопли Видоплясова" полураздетыми, надев леопардовые вещи, устроили прогулку по зимнему пляжу.

"Приветствую, дорогие!) Наш тур по Канаде продолжается. Искренняя благодарность правительству Канады за 4 танка Leopard 2 и отправление канадских военных в помощь странам Европы для обучения украинских военных. Leopard 2 позволят Украине "освободить еще больше территорий и оградить людей от брутальной российской агрессии" - сказала госпожа Аннанд (руководитель канадского Минобороны). А мы продолжаем вдохновлять украинцев на возвращение домой, собирать помощь для ВСУ и максимально поддерживать Украину", - написал Олег Скрипка под фото.

Ранее Олег Скрипка рассказал, готовы ли музыканты ВВ сменить музыкальные инструменты на оружие и уйти на фронт.

"Я уже говорил, что наш гитарист Евгений сейчас служит, был контужен. Он рассказывал о службе, как сидел в окопе и т.д. Понимаю, что с гитарой он все-таки эффективнее. Безусловно, если будет необходимо, то все пойдем на фронт. Но надо, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтера, экономисты и все другие специальности. Но, когда будет необходимость, мы, конечно, все пойдем на фронт", — подчеркнул исполнитель.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.