Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко розповіла, що не можна робити під час їжі.

"Ви ж знаєте цей прийомчик? Якщо хочете побігати чи на якомусь кардіотренажері провести більше часу і не помітити, як спливає час - включіть фільм, серіал, щось, що захоплює вашу увагу, і не помітите як пробіжите. Те ж саме відбувається, коли ви їсте під акомпанемент! Ми відчуваємо смак перші 10 сек, далі все на автоматі іде в рот", — пише зірка "Зважені та щасливі".

Вона наголосила, що їсти і одночасно дивитись ТБ, мультики, телефон - це одна з найгірших харчових звичок.

"Людина сконцентрована на «мультик» - відключає відчуття їжі, насиченість, смак, апетит - все стає не важливим! Просто увага там «в кіно, новинах, стрічці телефону», а не там де має бути. Уявіть стоматолога, який лікує вам зуби, але тим часом дивиться футбол найважливіший матч! Скільки уваги буде на ваших зубах? Ну 30% , отож на вашій їжі 30% і 70 % ви тупо в себе безконтрольно кладете те, чого навіть не відчуваєте по справжньому", — додала Аніта Луценко.

Тренерка пояснила, що від цієї шкідливої звички реально позбутися, хоча мозок і намагатиметься чинити опір і вигадувати причини, чому саме цього разу прям необхідно щось подивитися.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.