В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко рассказала, что нельзя делать во время еды.
"Вы же знаете этот приемчик? Если хотите побегать или на каком-нибудь кардиотренажере провести больше времени и не заметить, как проходит время - включите фильм, сериал, что-то, что увлекает ваше внимание, и не заметите как пробежите. То же самое происходит, когда вы едите под аккомпанемент! Мы чувствуем вкус первые 10 сек, дальше все на автомате идет в рот", - пишет звезда "Зважені та щасливі".
Она подчеркнула, что есть и одновременно смотреть ТВ, мультики, телефон – это одна из самых худших пищевых привычек.
"Человек сконцентрирован на «мультике» – отключает чувство пищи, насыщенность, вкус, аппетит – все становится не важным! Просто внимание там «в кино, новостях, ленте телефона», а не там где должно быть. Представьте стоматолога, который лечит вам зубы, но между тем смотрит футбол самый важный матч! Сколько внимания будет на ваших зубах? Ну 30%, так что на вашей еде 30% и 70% вы тупо в себя бесконтрольно кладете то, чего даже не чувствуете по настоящему", — добавила Анита Луценко.
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Тренер объяснила, что от этой вредной привычки реально избавиться, хотя мозг и будет пытаться сопротивляться и придумывать причины, почему именно на этот раз прям необходимо что-то посмотреть.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.