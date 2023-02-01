В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко рассказала, что нельзя делать во время еды.

"Вы же знаете этот приемчик? Если хотите побегать или на каком-нибудь кардиотренажере провести больше времени и не заметить, как проходит время - включите фильм, сериал, что-то, что увлекает ваше внимание, и не заметите как пробежите. То же самое происходит, когда вы едите под аккомпанемент! Мы чувствуем вкус первые 10 сек, дальше все на автомате идет в рот", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

Она подчеркнула, что есть и одновременно смотреть ТВ, мультики, телефон – это одна из самых худших пищевых привычек.

"Человек сконцентрирован на «мультике» – отключает чувство пищи, насыщенность, вкус, аппетит – все становится не важным! Просто внимание там «в кино, новостях, ленте телефона», а не там где должно быть. Представьте стоматолога, который лечит вам зубы, но между тем смотрит футбол самый важный матч! Сколько внимания будет на ваших зубах? Ну 30%, так что на вашей еде 30% и 70% вы тупо в себя бесконтрольно кладете то, чего даже не чувствуете по настоящему", — добавила Анита Луценко.

Тренер объяснила, что от этой вредной привычки реально избавиться, хотя мозг и будет пытаться сопротивляться и придумывать причины, почему именно на этот раз прям необходимо что-то посмотреть.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.