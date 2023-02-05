Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко дала найкращу зарядку для новачків та пишних красунь із масою понад 80 кг.

На своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко показала прості вправи, які дозволять ефективно схуднути.

"Прибрати зайвий жир? Схуднути швидко? Проста, але ДУЖЕ ефективна зарядка для людей, які тільки розпочали підкорювати спорт і мають зайву вагу. Давайте відверто: важким людям розпочати важко... Є багато причин, чому так, але я знаю, що ви відчуваєте, складно знайти правильно зарядку, складно виконувати вправи, найголовніша задача - розпочати, а мотивація часто приходить під час тренування. Це складно, але можливо", — пише зірка "Зважені та щасливі".

Тренерка наголосила, що ми займаємося не тільки для схуднення - наша ціль зберегти здоров'я.

"Запевняю, що результат буде - не так швидко, як хочеться, не за один день, але вже за місяць ти відчуєш і побачиш суттєві зміни. Пам'ятай, що ти стараєшся не для когось, а для себе. Коли дійсно працюєш для себе, то мрієш не про найшвидший результат, а про найкращий", — додала Аніта Луценко.

Комплекс вправ варто виконувати хоча б протягом місяця, а далі можна переходити до наступного рівня.

Аніта також попередила, коли не можна робити це тренування: під час вагітності; при поганому самопочутті під час критичних днів; протягом 6-8 тижнів після пологів; при хворобах опорно-рухового апарату; при хворобах серцево-судинної, дихальної, статевої систем. Перед початком варто проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

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