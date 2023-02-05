Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко дала лучшую зарядку для новичков и пышных красавиц с массой более 80 кг.

На своей странице в Instagram Анита Луценко показала простые упражнения, позволяющие эффективно похудеть.

"Убрать лишний жир? Похудеть быстро? Простая, но ОЧЕНЬ эффективная зарядка для людей, которые только начали покорять спорт и имеют лишний вес. Давайте откровенно: тяжелым людям начать трудно... Есть много причин, почему так, но я знаю, что вы чувствуете, сложно найти правильную зарядку, сложно выполнять упражнения, самая главная задача – начать, а мотивация часто приходит во время тренировки. Это сложно, но возможно", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

Тренер подчеркнула, что мы занимаемся не только для похудения - наша цель сохранить здоровье.

"Уверяю, что результат будет - не так быстро, как хочется, не за один день, но уже через месяц ты ощутишь и увидишь существенные изменения. Помни, что ты стараешься не для кого-то, а для себя. Когда действительно работаешь для себя, то мечтаешь не о самом быстром результате, а о самом лучшем", — добавила Анита Луценко.

Комплекс упражнений следует выполнять хотя бы в течение месяца, а дальше можно переходить к следующему уровню.

Анита также предупредила, когда нельзя делать эту тренировку: во время беременности; при плохом самочувствии во время критических дней; в течение 6-8 недель после родов; при болезнях опорно-двигательного аппарата; при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем. Перед началом следует проконсультироваться с врачом.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.