В інтерв'ю LiRoom артист Олег Скрипка розповів, що в України було декілька спроб наблизитися до країни мрій: так званий "кучмівський ренесанс", потім Помаранчева революція, Майдан і Революція гідності, але ми, на його думку, всі шанси впустили.

"Шанс просрать завжди можна. Ми, українці, дуже фартові, але ми вміємо проваландати цей шанс, знову ж таки через наш рагулізм. Напевно, у будь-якого народу є своя темна сторона. І для нас наш рагулізм — темна сторона зла. Якщо ми його подолаємо, то зможемо скористатися цим шансом", — заявив лідер "Воплі Відоплясова".

Артист пригадав, як колись давно, коли він почув про роботу з мріями, подумав: «Що за фігня?» і забажав собі мільйон доларів, суто аби перевірити. Через тиждень йому на день народження принесли пачку подарункових купюр, тобто майже реально дали мільйон доларів.

"Між цими подіями пройшов тиждень і тоді я реально ахрєнєл від того як це працює. Якщо не занурюватися в розчарування та власний ідіотизм і таки йти до кінця — воно працює. Ми українці дуже сильні мрійники. Усі наші вишневі садки біля розмальованих хатинок, наші вишиванки разом із піснями, Гоголем і Приймаченко це все туди. Рано чи пізно воно мусить накопичитися і перейти з кількості у якість", — додав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.