В интервью LiRoom артист Олег Скрипка рассказал, что у Украины было несколько попыток приблизиться к стране мечты: так называемый "кучмовский ренессанс", затем Оранжевая революция, Майдан и Революция достоинства, но мы, по его мнению, все шансы упустили.

"Шанс просрать всегда можно. Мы, украинцы, очень фартовые, но мы умеем проволандать этот шанс, опять же из-за нашего рагулизма. Наверное, у любого народа есть своя темная сторона. И для нас наш рагулизм — темная сторона зла. Если мы его преодолеем, то сможем воспользоваться этим шансом", — заявил лидер "Вопли Видоплясова".

Артист вспомнил, как когда-то давно, когда он услышал о работе с мечтами, подумал: «Что за фигня?» и захотел себе миллион долларов, просто чтобы проверить. Через неделю ему на день рождения принесли пачку подарочных купюр, то есть почти реально дали миллион долларов.

Олег Скрипка

"Между этими событиями прошла неделя и тогда я реально охренел от того как это работает. Если не погружаться в разочарование и собственный идиотизм и идти до конца — оно работает. Мы украинцы очень сильные мечтатели. Все наши вишневые сады возле разрисованных домиков, наши вышиванки вместе с песнями, Гоголем и Примаченко это все туда. Рано или поздно оно должно накопиться и перейти из количества в качество", - добавил Олег Скрипка.

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Олег Скрипка

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.