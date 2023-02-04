В интервью LiRoom артист Олег Скрипка рассказал, что у Украины было несколько попыток приблизиться к стране мечты: так называемый "кучмовский ренессанс", затем Оранжевая революция, Майдан и Революция достоинства, но мы, по его мнению, все шансы упустили.

"Шанс просрать всегда можно. Мы, украинцы, очень фартовые, но мы умеем проволандать этот шанс, опять же из-за нашего рагулизма. Наверное, у любого народа есть своя темная сторона. И для нас наш рагулизм — темная сторона зла. Если мы его преодолеем, то сможем воспользоваться этим шансом", — заявил лидер "Вопли Видоплясова".

Артист вспомнил, как когда-то давно, когда он услышал о работе с мечтами, подумал: «Что за фигня?» и захотел себе миллион долларов, просто чтобы проверить. Через неделю ему на день рождения принесли пачку подарочных купюр, то есть почти реально дали миллион долларов.

"Между этими событиями прошла неделя и тогда я реально охренел от того как это работает. Если не погружаться в разочарование и собственный идиотизм и идти до конца — оно работает. Мы украинцы очень сильные мечтатели. Все наши вишневые сады возле разрисованных домиков, наши вышиванки вместе с песнями, Гоголем и Примаченко это все туда. Рано или поздно оно должно накопиться и перейти из количества в качество", - добавил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.