Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко, яка вже більше року живе за кордоном, висловилася щодо мовного питання.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка, яка після повномасштабного вторгнення рф рішуче перейшла на українську мову, відповіла критикам її неідеального мовлення.

"А от знов про мову, бо болить. Записую щодня україномовний контент. Бачу в цьому сенс. І господи, ну щодня коментарі типу: що ви пропагуєте суржик, те не вірно, те не вірно. Ой, ну камон. Так, проскакують слова русизми, ну 2% зі 100, то не можна пережити і треба цькувати. Мені норм, а от уявляю собі когось менш впевненого в собі і прям злюся", — пише Аніта Луценко.

Зірка "Зважені та щасливі" наголосила, що її рідна мова - українська. Хоча, як зізнається тренерка, російська для неї поки залишається зручнішою, там у неї є багатший словниковий запас, але тепер вона взагалі не спілкується мовою країни-окупанта.





"Рідна, своя - українська. Але володію російською, англійською, польською, іспанською. Тож прохання. Свої. Не треба цькувати людей при переході на українську, бо ви не краще за ворогів. Бо заважаєте своїми висловами і діями. Народ, що замінює свою рідну на іншу - слабшає, а потім відбивається. Багато народів змінили свою рідну мову на російську, на жаль", — наголосила Луценко.

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