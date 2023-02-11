Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко, которая уже больше года живет за границей, высказалась по языковому вопросу.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда, которая после полномасштабного вторжения рф решительно перешла на украинский язык, ответила критикам ее неидеальной речи.

"А вот опять о языке, потому что болит. Записываю каждый день украиноязычный контент. Вижу в этом смысл. И господи, ну каждый день комментарии типа: что вы пропагандируете суржик, то не верно, то не верно. Ой, ну камон. Да, проскакивают слова русизмы, ну 2% из 100, так нельзя пережить и надо травить. Мне норм, а вот представляю себе кого-то менее уверенного в себе и прям злюсь", - пишет Анита Луценко.

Звезда "Зважені та щасливі" подчеркнула, что ее родной язык – украинский. Хотя, как признается тренер, русский для нее пока остается более удобным, там у него более богатый словарный запас, но теперь она вообще не общается на языке страны-оккупанта.





"Родной, свой - украинский. Но владею русским, английским, польским, испанским. Так что просьба. Свои. Не надо травить людей при переходе на украинский, потому что вы не лучше врагов. Потому что мешаете своими высказываниями и действиями. Народ, заменяющий свой родной на другой - слабеет, а потом отбивается. Многие народы сменили свой родной язык на русский, к сожалению", - подчеркнула Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.