Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко продовжує ділитися з українцями корисними порадами для здоров'я та краси.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка пояснила, чи корисне насіння соняшника та скільки можна його їсти на день.

За її словами, насіння соняшника не лише приємно лускати, воно ще й багате на клітковину, фосфор, калій, селен, цинк, магній, вітаміни групи В, Е, D.

"Ну коротше! Як і все насіння, дууууже корисні! Але є невеличке АЛЕ ☝🏻100 г насіння = 600 ккал. В яких 52 г жиру (це майже добова доза жиру для жінки 60 кг), решта піде в запаси на боки чи стегна. Тому, скоріш за все, через тиждень чи два після початку традиції лускати насіння ви почнете задаватись питанням «чого це я як пташечка лускаю насіння, а вага іде стрімко вгору». До речі, переважна більшість учасників «зважені та щасливі» прям профі у лусканні насіння під ТВ ;) натяк, думаю, зрозумілий", — пише Аніта Луценко.

Але є ще один серйозний мінус від лускання насіння.

"Окрім того, на передньому зубі у любителів насіння з’являється ямка, що прям «палить» вас перед колегами, знайомими і друзями. Терміново до стоматолога - заклеїти цю виїмку і забути про лускання насінння🙏🏻 Проте заведіть нову традицію - додавати ложечку очищеного насіння соняшника, льону, гарбузового насіння, кунжуту, чіа - до салату, каші, овочевих страв та інше. Це корисно і смачно ❤️", — додала зірка "Зважені та щасливі".

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