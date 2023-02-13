В этот раз на своей странице в Instagram звезда объяснила, полезны ли семена подсолнечника и сколько можно их есть в день.
По ее словам, семена подсолнечника не только приятно щелкать, они еще и богаты клетчаткой, фосфором, калием, селеном, цинком, магнием, витаминами группы В, Е, D.
"Ну короче! Как и все семена, очень полезны! Но есть небольшие НО ☝🏻100 г семян = 600 ккал. В которых 52 г жира (это почти суточная доза жира для женщины 60 кг), остальные уйдут в запасы на бока или бедра. Поэтому, скорее всего, через неделю или две после начала традиции щелкать семечки вы начнете задаваться вопросом «чего это я как птичка ем семечки, а вес идет стремительно вверх». Кстати, подавляющее большинство участников «зважені та щасливі» прямо профи в лускании семечек под ТВ ;) намек, думаю, понятен", — пишет Анита Луценко.
Но есть еще один серьезный минус от щелканья семечек.
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"Кроме того, на переднем зубе у любителей семечек появляется ямка, которая прям «палит» вас перед коллегами, знакомыми и друзьями. Срочно к стоматологу - заклеить эту ямку и забыть о щелканьи семечек 🙏🏻 Но заведите новую традицию - добавлять ложечку очищенных семян подсолнечника, льна, тыквенных семян, кунжута, чиа - в салат, кашу, овощные блюда и др. Это полезно и вкусно ❤️", — добавила звезда "Зважені та щасливі".
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.