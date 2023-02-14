Українці пам’ятають Миколу Ворошнова по популярному телешоу "Зважені та щасливі", пише Politeka.net.

У першому сезоні Ворошнов скинув 85 кг і став переможцем. Після проєкту Микола відправився в Канаду, де грав в хокей і паралельно працював тренером.

Тепер Микола аеророзвідник у складі 72-ї бригади. Однак в Україну Ворошнов повернувся з Канади ще у 2015-му році - хокеїст дочекався закінчення контракту і, не заїжджаючи додому, поїхав на війну.

З осени Ворошнов з підрозділом перебуває під Вугледаром, пише Цензор. На момент погодження публікації ворог штурмував їхні позиції уже сьомий день поспіль.

«Усі втомлені. А мої побратими-аеророзвідники виробляють неймовірні чудеса, які непередбачені жодною інструкцією до застосування безпілотників. Навіть у туманні дні вони примудряються літати під самим туманом – бо ж треба спостерігати за ворогом, який суне і суне», - розповідав Ворошнов.

За його словами, «зараз все дуже важко».

«І газом нас труять, і артилерія працює безкінечно. Але поки ми всі штурми зупиняємо», - каже Ворошнов.

До речі, після перемоги у «Зважені та щасливі», Ворошнов знову повертався на шоу в якості учасника, щоб знов кинути виклик зайвій вазі. У 9-й сезон Ворошнов повернувся із вагою 220 кілограмів. Це на 45 кілограмів більше, ніж 2011 року.

Але переможцем вже не став.

«Я чудово розумів, що мені просто не дадуть виграти двічі, бо це буде некоректно і, мабуть, не сподобається глядачам», - зізнався Ворошнов.

Зараз захисник із позивним Канада офіційно важить 149 кілограмів, але «неофіційно, мабуть, найбільш важкий чувак у військовій формі у світі.

«Не в Україні – в світі немає жодного офіційного військового в такій вазі, як я», - розповів Микола Ворошнов.

Нагадаємо, Ворошнов розповів, чому не носить бронежилет.

Також повідомлялось, що учаснику "Україна має талант" загрожує великий термін ув'язнення.

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