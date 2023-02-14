Украинцы помнят Николая Ворошнова по популярному телешоу "Зважені та щасливі", пишет Politeka.net.

В первом сезоне Ворошнов скинул 85 кг и стал победителем. После проекта Николай отправился в Канаду, где играл в хоккей и параллельно работал тренером.

Теперь Николай аэроразведчик в составе 72-й бригады. Однако в Украину Ворошнов вернулся из Канады еще в 2015-м - хоккеист дождался окончания контракта и, не заезжая домой, уехал на войну.

С осени Ворошнов с подразделением находится под Угледаром, пишет Цензор. К моменту согласования публикации враг штурмовал их позиции уже седьмой день подряд.

«Все уставшие. А мои побратимы-аэроразведчики выделывают невероятные чудеса, которые не предусмотрены ни одной инструкцией по применению беспилотников. Даже в туманные дни они умудряются летать под самым туманом – ведь надо наблюдать за врагом, который сунет и сунет», - рассказывал Ворошнов.

По его словам, «сейчас все очень тяжело».

«И газом нас травят, и артиллерия работает бесконечно. Но пока мы все штурмы останавливаем», – говорит Ворошнов.

Кстати, после победы в «Зважені та щасливі», Ворошнов снова возвращался на шоу в качестве участника, чтобы снова бросить вызов лишнему весу. В 9 сезон Ворошнов вернулся с весом 220 килограммов. Это на 45 килограммов больше, чем в 2011 году. Но победителем уже не стал.

"Я прекрасно понимал, что мне просто не дадут выиграть дважды, потому что это будет некорректно и, пожалуй, не понравится зрителям", - признался Ворошнов.

Сейчас защитник с позывным Канада официально весит 149 килограммов, но «неофициально, пожалуй, самый тяжелый чувак в военной форме в мире".

«Не в Украине – в мире нет ни одного официального военного в таком весе, как я», – рассказал Николай Ворошнов.

Напомним, Ворошнов рассказал, почему не носит бронежилет.

Также сообщалось, что участнику "Украина имеет талант" грозит большой срок заключения.

Также сообщалось, что Чулпан Хаматова рассказала, кто уволил Ахеджакову из театра.