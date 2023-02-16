Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про показовий науковий експеримент стосовно харчування. Він був запущений у 1989 році та тривав 20 років.
"Одна група макак їла скільки хотіла, необмежено. Інша - обмеження їжі на 30% + вітаміни і мінерали. На фото якраз результати експерименту", — пише Аніта Луценко.
Тренерка пояснила, що науковцям вдалося дізнатися в ході цього експерименту.
"✅Вижили 64% «на дієті» і 45% жрунішки. ✅«Дієтчики» взагалі не мали цукрового діабету, іншим навіть кололи інсулін чи мали преддіабетний стан.✅ Захворювання серцевими хворобами та наявність ракових пухлин на 50% нижче «на дієті»", — додала зірка "Зважені та щасливі".
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Крім того, кількість в голові сірої речовини у «дієтчиків» більша. Тобто вікові зміни - набагато повільніші. Розумові здатності, концентрація, координація, пам’ять у другої групи була значно кращою, ніж у першої.
"Висновок: їжа - це задоволення, і разом з тим - це те, що нас повільно вбиває. Від їжі (хвороб, що виникають на основі надлишкового харчування) помирає більше людей, ніж від куріння чи алкоголю. Норма - ключ до якісного життя. І їсти і не переїдати 🙏🏻",— наголосила Аніта Луценко.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
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