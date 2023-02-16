Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась с украинцами полезной информацией.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала о показательном научном эксперименте по питанию. Он был запущен в 1989 году и продлился 20 лет.

"Одна группа макак ела сколько хотела, неограниченно. Другая - ограничение пищи на 30% + витамины и минералы. На фото как раз результаты эксперимента", - пишет Анита Луценко.

Тренер объяснила, что ученым удалось узнать в ходе этого эксперимента.

"✅Выжили 64% «на диете» и 45% жрунишки. ✅«Диетчики» вообще не имели сахарного диабета, другим даже кололи инсулин или имели преддиабетное состояние.✅ Заболевание сердечными болезнями и наличие раковых опухолей на 50% ниже «на диете»" , - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Кроме того, количество в голове серого вещества у «диетчиков» больше. То есть возрастные изменения – гораздо медленнее. Умственные способности, концентрация, координация, память у второй группы были значительно лучше, чем у первой.

"Вывод: еда – это удовольствие, и вместе с тем – это то, что нас медленно убивает. От еды (болезней, возникающих на основе избыточного питания) умирает больше людей, чем от курения или алкоголя. Норма – ключ к качественной жизни. И есть и не переедать 🙏🏻", - подчеркнула Анита Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.