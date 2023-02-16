В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала о показательном научном эксперименте по питанию. Он был запущен в 1989 году и продлился 20 лет.
"Одна группа макак ела сколько хотела, неограниченно. Другая - ограничение пищи на 30% + витамины и минералы. На фото как раз результаты эксперимента", - пишет Анита Луценко.
Тренер объяснила, что ученым удалось узнать в ходе этого эксперимента.
"✅Выжили 64% «на диете» и 45% жрунишки. ✅«Диетчики» вообще не имели сахарного диабета, другим даже кололи инсулин или имели преддиабетное состояние.✅ Заболевание сердечными болезнями и наличие раковых опухолей на 50% ниже «на диете»" , - добавила звезда "Зважені та щасливі".
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Кроме того, количество в голове серого вещества у «диетчиков» больше. То есть возрастные изменения – гораздо медленнее. Умственные способности, концентрация, координация, память у второй группы были значительно лучше, чем у первой.
"Вывод: еда – это удовольствие, и вместе с тем – это то, что нас медленно убивает. От еды (болезней, возникающих на основе избыточного питания) умирает больше людей, чем от курения или алкоголя. Норма – ключ к качественной жизни. И есть и не переедать 🙏🏻", - подчеркнула Анита Луценко.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.