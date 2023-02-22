Найпопулярніший пес України Патрон, який працює сапером у ДСНС, опинився у лікарні. Тварину довелося госпіталізувати. Про це йдеться в Instagram -акаунті самого пса-сапера. Це повідомлення стурбувало українців, які писали про це у коментарях під фото Патрона.

Зокрема, Патрона довелося госпіталізувати для планового огляду на лікарняному столі та здачі аналізів, оскільки його діяльність, пов'язана з небезпечними газами та речовинами, що може серйозно нашкодити здоров'ю.

У ветклініку Патрон вирушив разом зі своїм господарем, начальником частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Чернігівській області Михайлом Ілльовим.

Хвостатий талісман чернігівських піротехніків поскаржився, що похід до лікарні видався неприємним, оскільки довелося здавати ціле відро крові. Проте Патрон розуміє, що специфіка його роботи передбачає такі регулярні обстеження. Небезпечні речовини, з якими йому доводиться мати справу, при накопиченні можуть завдати шкоди тварині, а тому, щоб уникнути серйозних захворювань, необхідно проводити такі превентивні заходи.

Українці в коментарях написали, що їх налякали фото собачки у лікарні: "Трохи не посивіла, дивлячись на фото", "Малюк, Патрон, все ок? Від твого життя залежать життя інших! Сподіваюся, що все добре", "Поки читала, до сліз! Бідний Патрон проходить через таку муку, щоб ми були в безпеці", "Навіть наш супергерой Патрон виглядає беззахисним на цих страшних медичних столах".

Нагадаємо, у прифронтовій Авдіївці померла шестирічна дівчинка, рідних якої вмовляли евакуюватися.

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