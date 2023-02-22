Самый популярный пес Украины Патрон, который работает сапером в ГСЧС, оказался в больнице. Животное пришлось госпитализировать. Об этом говорится в Instagram-аккаунте самого пса-сапера. Это сообщение обеспокоило украинцев, которые писали об этом в комментариях под фото Патрона.

В частности Патрона пришлось госпитализировать для планового осмотра на больничном столе и сдачи анализов, поскольку его деятельность, связанная с опасными газами и веществами, может серьезно навредить здоровью.

В ветклинику Патрон отправился вместе со своим хозяином, начальником части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым.

Хвостатый талисман черниговских пиротехников пожаловался, что поход в больницу выдался неприятным, поскольку пришлось сдавать "целое ведро крови". Тем не менее Патрон понимает, что специфика его работы предусматривает регулярные такие обследования. Опасные вещества, с которыми ему приходится иметь дело, при накоплении могут причинить вред животному, а потому, во избежание серьезных заболеваний, необходимо проводить подобные превентивные мероприятия.

Украинцы в комментариях написали, что их напугали фото песика в больнице: "Чуть не посидела, смотря на фото", "Малыш, Патрон, все ок? От твоей жизни зависят жизни других! Надеюсь, что все хорошо", "Пока читала, до слез! Бедный Патрон проходит через такое мучение, чтобы мы были в безопасности", "Даже наш супергерой Патрон выглядит беззащитным на этих страшных медицинских столах".

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

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