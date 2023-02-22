Життя рідного брата відомої американської актриси з екс-нареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі було не таким райдужним, як могло здаватися його шанувальникам.

Нагадаємо, що життя 28-річного Дженсен Панеттьєрі раптово обірвалося минулими вихідними в місті Найак у штаті Нью-Йорк, пише Politeka.net.

Про причини трагедії не повідомляється.

Однак один із інсайдерів повідомив, що в актора та художника-графіті, «останнім часом були важкі часи в його кар'єрі», пише DailyMail .

Також він повідомив, що сестра Дженсена невтішна після того, що сталося, оскільки він не тільки був її молодшим і єдиним братом, а й найкращим другом.

«Він був добрим хлопцем, але жив на межі», - кажуть інсайдери.

Правоохоронців було викликано до будинку актора у неділю, 19 лютого, близько 17.30. Він жив у квартирі у місті Найак.

Колишній актор, який став художником, у дорослому віці боровся з «жахливою тривогою та депресією».

Згідно з відкритими даними, саме у своїх мистецьких роботах 28-річний Панеттьєрі знайшов зцілення.

Зазначимо, що останні публікації Дженсена також присвячені його творчому життю.

На своєму останньому селфі хлопець щасливо посміхається та здається безтурботним.

Тим часом, друзі, колеги та шанувальники актора та художника продовжують висловлювати на його сторінці в Інстаграм співчуття. Люди зізнаються, що вражені трагедією.

Близька подруга Дженсена присвятила йому допис: "Я зустріла тебе всього рік тому, але ти був моїм найкращим другом і найбільшим шанувальником. Я ніколи не забуду, як уперше побачила твоє обличчя та перші слова, які ти мені сказав. Слова не можуть висловити біль від усвідомлення того, що я більше не почую твій сміх. Я сподіваюся, що ти знайдеш спокій, і мені шкода, що мене не було поруч, коли ти потребував мене найбільше ....".

Дівчина також попросила: "Хтось, розбудіть мене і скажіть, що це сон.

Люблю тебе".

Також дівчина опублікувала їхнє фото, сказавши: "Це була наша пісня".

Нагадаємо, Хайден Панеттьєрі тяжко переживає раптову загибель брата.

Також Politeka.net писала про раптову смерть відомого українського музиканта та вокаліста.