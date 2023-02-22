Жизнь родного брата известной американской актрисы с экс-невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери была не такой радужной, как могло казаться его поклонникам.

Напомним, что жизнь 28-летнего Джэнсен Панеттьери внезапно оборвалась в минувшие выходные в городе Найак в штате Нью-Йорк, пишет Politeka.net.

О причинах трагедии не сообщается.

Однако один из инсайдеров сообщил, что у актера и художника-граффити, «в последнее время были тяжелые времена в его карьере», пишет DailyMail.

Также он сообщил, что сестра Джэнсена безутешна после случившегося, так как он не только был ее младшим и единственным братом, но и лучшим другом.

«Он был хорошим парнем, но жил на грани», - говорят инсайдеры.

Правоохранители были вызваны в дом актера в воскресенье, 19 февраля, около 17.30. Он жил в квартире в городе Найак.

Бывший актер, ставший художником, во взрослом возрасте боролся с «ужасной тревогой и депрессией».

Согласно открытым данным, именно в своих художественных работах 28-летний Панеттьери нашел исцеление.

Отметим, что последние публикации Джэнсена также посвящены его творческой жизни.

На своем последнем селфи парень счастливо улыбается и кажется беззаботным.

Тем временем, друзья, коллеги и поклонники актера и художника продолжают выражать на его странице в Инстаграм соболезнования. Люди признаются, что потрясены трагедией.

Близкая подруга Джэнсена посвятила ему пост: "Я встретила тебя всего год назад, но ты был моим лучшим другом и самым большим поклонником. Я никогда не забуду, как впервые увидела твое лицо и первые слова, которые ты мне сказал. Слова не могут выразить боль от осознания того, что я больше не услышу твой смех. Я надеюсь, что ты обретешь покой, и мне жаль, что меня не было рядом, когда ты нуждался во мне больше всего....".

Девушка также поппросила: "Кто-нибудь, разбудите меня и скажите, что это сон.

Люблю тебя".

Также девушка опубликовала их фото, сказав: "Это была наша песня".

Напомним, Хайден Панеттьери тяжело переживает внезапную гибель брата.

Также Politeka.net писала о внезапной кончине известного украинского музыканта и вокалиста.